HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor.

Malatya 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Malatya'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 31°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönünden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %44 ile %50 arasında değişecek.

16 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar yine kuzey yönünden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Nem oranı %52 ile %62 arasında değişecek.

17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 19°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta kuvvette esebilir ve yer yer kuvvetli olabilir. Nem oranı %27 ile %34 arasında değişecek.

18 Ağustos Pazartesi günü 35°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye kadar çıkabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranı %20 ile %31 arasında değişecek.

Bu dönemde Malatya'da hava sıcaklıkları yüksek olacak. Nem oranı artacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi, baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da önerilir. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle açık alanlarda serinleme sağlanabilir. Ancak, rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi sonucunda dikkatli olunmalı ve olumsuzluklara karşı tedbirli davranılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaretOrgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktıPolisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.