Malatya 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 31°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönünden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %44 ile %50 arasında değişecek.

16 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar yine kuzey yönünden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Nem oranı %52 ile %62 arasında değişecek.

17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 19°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta kuvvette esebilir ve yer yer kuvvetli olabilir. Nem oranı %27 ile %34 arasında değişecek.

18 Ağustos Pazartesi günü 35°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye kadar çıkabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranı %20 ile %31 arasında değişecek.

Bu dönemde Malatya'da hava sıcaklıkları yüksek olacak. Nem oranı artacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi, baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da önerilir. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle açık alanlarda serinleme sağlanabilir. Ancak, rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi sonucunda dikkatli olunmalı ve olumsuzluklara karşı tedbirli davranılmalıdır.