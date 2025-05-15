Malatya 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 18°C civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Daha güneşli günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığınızı korumak için faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte su tüketiminizi artırmanız önerilir. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyetiniz varsa, polen yoğunluğunun arttığı bu günlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak iyi bir fikir olabilir. Uygun önlemler almak da önemlidir.

Hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Olası ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.