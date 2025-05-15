HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Malatya 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 18°C civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Daha güneşli günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığınızı korumak için faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte su tüketiminizi artırmanız önerilir. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyetiniz varsa, polen yoğunluğunun arttığı bu günlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak iyi bir fikir olabilir. Uygun önlemler almak da önemlidir.

Hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Olası ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışıAK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı
Yola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareketYola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareket

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.