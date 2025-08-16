Malatya 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 36°C civarında, gece ise 16°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı %52 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 36°C, 18 ve 19 Ağustos'ta ise 38°C civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar Malatya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygun. Gündüzler sıcak, geceler serin geçecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanarak kendinizi koruyabilirsiniz. Bol su içmek, vücudunuzun su dengesini korumanıza yardımcı olur. Sıcak çarpması riski nedeniyle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları veya gölgede kalmaları önerilir. Spor yaparken ya da ağır işler yaparken vücudunuzun aşırı ısınmaması için ara vermeyi unutmayın. Bu önlemler, sıcak havadan olumsuz etkilenmenizi önleyecektir.