Malatya 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu gündüz saatlerinde 27°C, gece saatlerinde ise 13°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Hafif rüzgarlar bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

17 Haziran Salı'dan 20 Haziran Cuma'ya kadar hava durumu benzer şekilde güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C ile 34°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 13°C ile 17°C arasında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık olacak ve hafif rüzgarlar bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacak. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya açık hava etkinlikleri sırasında aşırı efor sarf etmekten kaçınmak, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Bu dönemde yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönemdir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak ve hava raporlarını düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır.