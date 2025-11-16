HABER

Malatya 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu yağmurlu başlayacak, sabah saatlerinde yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı 6–7°C civarında olacak. Öğleden sonraysa sıcaklık 10°C'ye çıkacak. Gün boyunca bulutlu hava hakim olacak ve yağış riski devam edecek. Dışarı çıkacakların su geçirmez giysiler giymesi önerilmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürmesi bekleniyor. Hava durumu için hazırlıklı olmak önemlidir.

Malatya'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde yağmurla başlayacak. Gökyüzü kapalı olacak. Sabah saatlerinde yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı 6–7 °C civarında olacak. Dışarı çıkacakların su geçirmez giysiler giymesi önerilir.

Öğle saatlerine doğru yağışların etkisi azalacak. Sıcaklık 8–9 °C seviyelerine çıkacak. Ancak gökyüzü hâlâ bulutlu kalacak. Yağış riski tamamen ortadan kalkmayacak. Öğleden sonra sıcaklık 10 °C civarına yükselecek. Hava bulutlu olsa da güneş ışığı görülebilecek. Tedbirli olunması tavsiye edilir.

Pazar günü için hava durumu tahminleri sabah yağışlı, öğle ve öğleden sonra bulutlu öngörüyor. Günün farklı saatlerinde hazırlıklı olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde 17 Kasım Pazartesi günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 °C ile 1 °C arasında değişecek. 18 Kasım Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde korunmak da önemlidir.

Yağmurlu günlerde araç kullanırken yol koşullarına dikkat edilmelidir. Kaygan zeminler nedeniyle hız limitlerine uyulması gerekmektedir. Malatya'da 16 Kasım 2025 Pazar günü sabah yağışlı, öğle ve öğleden sonra bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
