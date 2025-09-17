Malatya 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava bol güneş ışığı ile sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 26°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %27 ile %46 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 18 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 31°C'ye çıkması bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü sıcaklığın 22°C'ye düşmesi öngörülüyor. 20 Eylül Cumartesi günü ise sıcaklık 24°C olacak. Bu dönem genellikle güneşli ve açık geçecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak faydalıdır. Ayrıca, şapka gibi koruyucu giysiler giymek de önerilir. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmaları da önem taşır.