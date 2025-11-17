HABER

Malatya 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 17 Kasım'dan itibaren hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu şekilde devam edecek. Günlük sıcaklıklar 12°C ile 1°C arasında değişirken, rüzgarın hafif ve güneyden esmesi bekleniyor. 18 Kasım'da bulutlu hava ile birlikte en yüksek 13°C, en düşük ise 0°C olarak ölçülecek. Hava sıcaklıklarının düşmesi, serin sabah ve akşam saatlerinde doğru giyinmeyi önem arz ediyor. Uygun beslenme de dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Doğukan Akbayır

Malatya'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava genellikle güneşli, parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 1°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif, güneyden esecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

18 Kasım Salı günü hava bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık 0°C olarak tahmin ediliyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava puslu güneşli olacak. Yine en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık 1°C. 20 Kasım Perşembe günü ise yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. O gün en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 2°C olacak.

Bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olacaktır. Kat kat giyinmek gerektiği gibi sıcak içecekler de tüketilmelidir. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sıcaklık farkları artacaktır. Bu durum, vücut ısısının hızla değişmesine neden olabilir. Bu nedenle, dikkatli olmak önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için uygun giyim ve beslenme önemli bir konudur.

hava durumu Malatya
