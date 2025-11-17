Malatya 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava genellikle güneşli, parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 1°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif, güneyden esecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

18 Kasım Salı günü hava bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık 0°C olarak tahmin ediliyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava puslu güneşli olacak. Yine en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık 1°C. 20 Kasım Perşembe günü ise yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. O gün en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 2°C olacak.

Bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olacaktır. Kat kat giyinmek gerektiği gibi sıcak içecekler de tüketilmelidir. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sıcaklık farkları artacaktır. Bu durum, vücut ısısının hızla değişmesine neden olabilir. Bu nedenle, dikkatli olmak önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için uygun giyim ve beslenme önemli bir konudur.