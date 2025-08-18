HABER

Malatya 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize edilecek.

Doğukan Akbayır

Malatya'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Ağustos ayı iklimine uygundur. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Ağustos Salı günü 37°C, 20 Ağustos Çarşamba günü 36°C ve 21 Ağustos Perşembe günü 36°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önerilir. Aynı zamanda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunulmalıdır.

Tarım sektöründe çalışanların da bu dönemde dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak hava, bitkilerin su ihtiyacını artırabilir. Bu durum, sulama programlarının gözden geçirilmesini gerektirebilir. Yüksek sıcaklıklar bazı zararlıları daha aktif hale getirebilir. Bu nedenle, tarım ilaçlarının kullanımında dikkatli olunmalı ve çevre dostu yöntemler tercih edilmelidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olsa da, sağlık ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri göz önünde bulundurarak gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

