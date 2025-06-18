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Malatya 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak.

Malatya 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklık 28°C yüksek, 16°C düşük olarak gözlemlenecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 19 Haziran Perşembe günü 31°C, 20 Haziran Cuma günü 33°C ve 21 Haziran Cumartesi günü de 33°C'lik yüksek sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, yaz aylarında Malatya'nın tipik hava koşullarını yansıtıyor. Bölge, Haziran ayında genellikle 22°C ile 35°C arasında değişen sıcaklıklarla güneşli günler geçiriyor.

Sıcak hava, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca, bol su içmek ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gereklidir. Tarım sektöründe çalışanların, bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Sulama programlarını buna göre ayarlamak önemlidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak hava koşulları devam edecek. Hem bireylerin hem de tarım sektörünün, sıcak hava koşullarına uygun önlemler alarak faaliyetlerini sürdürmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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