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Malatya 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Malatya 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %47 seviyelerinde olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali %20 civarında.

19 Mayıs Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Bu günde %25 yağış ihtimali olacak. Gündüz sıcaklıklarının 25°C, gece sıcaklıklarının ise 14°C civarında olması bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. %25 yağış ihtimali ile gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 13°C civarında öngörülüyor. 21 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 22°C, gece sıcaklıklarının ise 14°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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