HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Malatya 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 31°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C'ye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 14.8 km/saat olacak. Nem oranı %41 civarında olacak.

20 Haziran Cuma günü hava durumu yine güneşli olacak. Sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. 21 Haziran Cumartesi günü hava güneşli kalacak. Sıcaklık 32°C civarında olacak. 22 Haziran Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerinden korunmaya yardım eder. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversiteli Ali Can Gül'ün ölümünden sorumlu tutulan doktor tutuklandıÜniversiteli Ali Can Gül'ün ölümünden sorumlu tutulan doktor tutuklandı
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebiİmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Fenomen isim İstanbul'da estetik operasyonda öldü! İhmal iddiası...

Fenomen isim İstanbul'da estetik operasyonda öldü! İhmal iddiası...

İsrail, nükleer tesisleri vurdu, Rusya'dan 'dur' çağrısı geldi

İsrail, nükleer tesisleri vurdu, Rusya'dan 'dur' çağrısı geldi

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor!

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor!

ABD'de 'Kıyamet uçağı' havalandı!

ABD'de 'Kıyamet uçağı' havalandı!

Dünya diken üstünde! Yeni cephe mi açılıyor: O ülkeler harekete geçti... Sınırlara asker ve tank yığıldı

Dünya diken üstünde! Yeni cephe mi açılıyor: O ülkeler harekete geçti... Sınırlara asker ve tank yığıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.