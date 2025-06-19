Malatya 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 31°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C'ye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 14.8 km/saat olacak. Nem oranı %41 civarında olacak.

20 Haziran Cuma günü hava durumu yine güneşli olacak. Sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. 21 Haziran Cumartesi günü hava güneşli kalacak. Sıcaklık 32°C civarında olacak. 22 Haziran Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerinden korunmaya yardım eder. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.