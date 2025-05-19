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Malatya 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 19 Mayıs Pazartesi hava durumu güneşli olacak.

Malatya 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklıkların 26°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 26°C ile 28°C arasında değişmesi, yağış ihtimalinin de düşük olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Uygun koruyucu önlemler almak da gereklidir. Günlük aktivitelerinizi sabah veya akşam saatlerine kaydırarak aşırı sıcaktan korunabilirsiniz. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarına bağlı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da önlem alması gerekmektedir. Bitkilerin sulama ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda bulunmasını sağlamak, olası olumsuz etkilerin önüne geçebilir.

Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekirse planlarınızı esnek tutmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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