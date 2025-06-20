Malatya 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden, saatte yaklaşık 4.31 km hızla esecek. Nem oranı %24 civarında olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Cumartesi günü hava durumu da açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 21°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 5.17 km hızla esecek. Nem oranı %24 civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 5.17 km hızla esecek. Nem oranı %24 civarında olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı, nem oranının düşük kalacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu öneriler, sıcak havalarda vücut sağlığını korumaya destek olur.

Sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu grupların, mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve gerektiğinde dinlenilmelidir.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Gerekli planlamaları buna göre yapmak, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.