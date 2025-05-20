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Malatya 20 Mayıs Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 20 Mayıs Salı hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Malatya 20 Mayıs Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 21°C civarında olacak. Nem oranı yaklaşık %39 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak beklenmektedir. Yağış ihtimali ise %7 civarındadır. Gün doğumu saati 05:11:38, gün batımı ise 19:35:31 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 21 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıkları 11°C ile 27°C arasında değişecek. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 13°C ile 29°C arasında seyredecek. Bu tarihlerde de hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. UV endeksinin yüksek seviyelerde olması nedeniyle, güneşe maruz kalırken cilt korumasına özen göstermek önemlidir. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması açık hava aktiviteleri için rahatsızlık yaratmayacaktır.

Malatya'da 20 Mayıs 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönem sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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