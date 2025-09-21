HABER

Malatya 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 21 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacak.

Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Eylül Pazartesi günü hava 24°C olacak. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 27°C'ye yükselecek. 24 Eylül Çarşamba günü 29°C bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü ise sıcaklık 30°C etrafında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Koruyucu giysilerin giyilmesi de faydalı olacaktır.

Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de sağlıklı kalmaları açısından gereklidir. Sıcak havalarda su kaynaklarının azalabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle su tasarrufu yapmak önemlidir.

Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Kuzey yönlerden esecek. Bu durum hava sıcaklığını biraz daha tolerable hale getirebilir. Ancak, rüzgarın hızının zaman zaman artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgarın hızını kontrol etmesi gereklidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları sıcak olacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Su tüketimini artırmak da sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmamak da önemlidir. Bu şekilde sağlıklı kalabilirsiniz.

