Malatya 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %50, gündüz %35, akşam %46 ve gece %55 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 24 Haziran Salı günü sıcaklık 31°C'ye yükselecek. 25 Haziran Çarşamba günü ise 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekecek. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması öneriliyor. Koruyucu giysiler giyilmesi de faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.