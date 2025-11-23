HABER

Malatya 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 5,3°C, en yüksek sıcaklık ise 14°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 3,3°C, nem oranı ise %69 olacak. Rüzgar hızı 6,8 km/saat. Önümüzdeki günlerde hava koşulları kapalı kalmaya devam edecek. İlerleyen günlerde sıcaklık 10°C ile 11°C arasında seyredecek. Bu hava şartlarına uygun giyinmek büyük önem taşımaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 11°C civarında olacak. Salı günü ise sıcaklığın 10°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle kapalı ve bulutlu geçecek.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ayrıca nem oranı yüksek olacağından, uygun giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalacaksanız su geçirmeyen ayakkabılar kullanmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Şemsiye veya rüzgar geçirmeyen giysilerle korunmak iyi bir fikir. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yapmada yardımcı olacaktır.

