HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 11°C, gece 2°C civarında öngörülüyor. 25 Kasım'da benzer koşullar sürecek ve sıcaklık gündüz 10°C, gece 3°C seviyelerine yükselecek. Yüksek nem oranı ve düşük rüzgar hızı, dışarıda vakit geçirenler için önem taşıyor. Astım ve alerjisi olanların dikkatli olması gerek. Güncel hava raporlarını takip etmek faydalı.

Malatya 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Malatya'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 11°C, gece sıcaklıkları ise 2°C civarında bekleniyor. Nem oranı %50 seviyelerinde, rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati 17:10 olarak hesaplanmıştır.

25 Kasım Salı günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarlarında tahmin ediliyor. Nem oranı %91, rüzgar hızı 4.4 km/saat olması bekleniyor.

26 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 12°C, gece sıcaklıkları ise 2°C civarında olacak. Nem oranı %94, rüzgar hızı 2.9 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve nemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğine dikkat edilmeli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için önemlidir. Astım veya alerji olanların dikkatli olmaları gerekir. Gerekirse doktora danışmalılar. Rüzgar hızının düşük olması genel olarak rahatsızlık vermez. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi
Gizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarGizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.