Malatya 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 11°C, gece sıcaklıkları ise 2°C civarında bekleniyor. Nem oranı %50 seviyelerinde, rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati 17:10 olarak hesaplanmıştır.

25 Kasım Salı günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarlarında tahmin ediliyor. Nem oranı %91, rüzgar hızı 4.4 km/saat olması bekleniyor.

26 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 12°C, gece sıcaklıkları ise 2°C civarında olacak. Nem oranı %94, rüzgar hızı 2.9 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve nemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğine dikkat edilmeli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için önemlidir. Astım veya alerji olanların dikkatli olmaları gerekir. Gerekirse doktora danışmalılar. Rüzgar hızının düşük olması genel olarak rahatsızlık vermez. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.