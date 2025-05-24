Malatya 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güzel olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 13°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor.

25 Mayıs Pazar günü, kısmen güneşli bir hava görülecek. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 13°C olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü, bol güneş ışığıyla birlikte 25°C gündüz, 12°C gece sıcaklıkları öngörülüyor. 27 Mayıs Salı günü de parlak güneş ışığı altında 26°C gündüz, 13°C gece sıcaklıkları tahmin ediliyor.

Güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın. Güneş ışığının yoğun olduğu günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının. Böylece vücudunuzun aşırı ısınmasını engelleyebilirsiniz. Sıcak havalarda bol su içmeyi unutmayın. Vücudunuzun su dengesini koruyun. Bu önlemler, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.