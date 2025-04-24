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Malatya 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu artan bulutlarla birlikte açık olacak. Sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Nisan ayı için ortalama değerlerin biraz üzerindedir. Bölgenin tipik iklimine uygun bir gün sunacak.

Malatya 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. 25 Nisan Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21°C civarında olacak. 26 Nisan Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 27 Nisan Pazar günü de hava güneşli ve 22°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 29 Nisan Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 23°C civarında kalacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 27°C'ye kadar çıkacak ve bulutlu-güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Özellikle 28 Nisan Pazartesi ve 29 Nisan Salı günlerinde hava bulutlanabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu günlerde hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır.

Günlük yaşamda sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemli. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceğini göz önünde bulundurmak ve planlarınızı esnek tutmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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