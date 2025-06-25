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Malatya 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile geçecek.

Malatya 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile geçecek. Sıcaklıklar 32°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif ve kuzeybatı yönünden esecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın daha da artması muhtemel.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 32°C olması tahmin ediliyor. 27 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 33°C civarında olacak. Bu durum, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Sıcak hava koşulları, önümüzdeki günlerde devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak ya da koruyucu önlemler almak önem taşır. Sıcak hava koşullarına bağlı olarak, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri yararlı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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