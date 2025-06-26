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Malatya 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Malatya 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 35°C'ye yükselecek. Gece ise en düşük sıcaklık 18°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Haziran Cuma günü 35°C, 28 Haziran Cumartesi günü 35°C, 29 Haziran Pazar günü 32°C ve 30 Haziran Pazartesi günü 34°C'lik yüksek sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz aylarında görülen tipik değerlere uygun. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki bireylerin sıcak saatlerde evde kalmaları gerekir. Serin ortamlarda bulunmaları da önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması faydalıdır. Fan veya klima kullanmak iç mekanları serin tutar.

Sıcak hava dalgaları, elektrik tüketimini artırarak enerji kesintilerine neden olabilir. Bu nedenle gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önemlidir. Enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi de faydalı olacaktır. Su kaynaklarını korumak adına, su tasarrufu yapmak için bilinçli kullanım alışkanlıkları geliştirilmelidir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini verimli kullanmaları önemlidir. Bitkilerin ihtiyaçlarına uygun bakım yapmak da zararı en aza indirebilir. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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