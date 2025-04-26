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Malatya 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Malatya 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakındır. Önümüzdeki günler için hava durumu değişiklik gösterecek. 27 Nisan Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık yine 21°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacak. 28 Nisan Pazartesi günü hava bulutlu hale gelecek. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 7°C olacak. 29 Nisan Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece sıcaklığı 7°C civarında kalacak.

Malatya'nın Nisan ayı, ortalama 11.6°C sıcaklıkla geçiyor. Sıcaklıklar 5.3°C ile 17.1°C arasında değişiyor. Aylık yağış miktarı ise 79 mm. Bu dönemde, yağmurlu günlerin sayısı yaklaşık 10 civarında. Nem oranı ortalama %54 seviyelerinde. Bu veriler, Nisan ayının Malatya'da genellikle ılıman ve yağışlı geçtiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 29 Nisan'daki sağanak yağışa karşı hazırlıklı olmak önemli. Bu dönemde su baskınlarına dikkat edilmeli. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olmak önemlidir. Bu şekilde, Malatya'da hava koşullarına daha iyi hazırlıklı ve güvenli bir şekilde hareket edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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