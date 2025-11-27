Malatya 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu hafif sisli bir sabahla başlayacak. Gün puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 1°C civarında olacak. Nem oranı %90 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı ise 17:07'dir.

28 Kasım Cuma günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 1°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 3°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü kapalı ve bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 13.7°C ile 2.7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve nemli olacak. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağmur ve çisenti ihtimali mevcut. Su geçirmeyen bir mont veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Gerekli durumlarda nemli ortamlardan uzak durmak önemli. Ayrıca bol su içmek de faydalıdır. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.