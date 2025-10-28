Malatya 28 Ekim Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu artan bulutlarla birlikte olacaktır. Hava sıcaklıkları 23°C'ye kadar yükselecek. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar gün boyunca 10°C ile 23°C arasında değişecek. Bu durum, mevsim normallerine uygun bir hava koşulunu işaret ediyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %62 civarında. Genel olarak rahat bir hava koşulu sunuyor.

29 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığının 19°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 4°C'ye kadar inebilir. 30 Ekim Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 18°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları 2°C'ye kadar düşecek. Bu trend, Kasım ayının başlarına kadar devam edecek. Gündüzleri 20°C civarında, geceleri ise 4°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri güneşli ve ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınızı korumak açısından dikkatli olmalısınız.

Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı makul seviyelerde. Genel olarak bu durum konforlu bir hava koşulu sağlıyor. Açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için elverişli bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmalısınız.

Sonuç olarak Malatya'da 28 Ekim 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları mevsim normallerine uygun olacak. Genel olarak rahat bir seyir bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet seçimleri konforunuzu artıracaktır.