Malatya 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Battalgazi ilçesinde hava açık, sıcaklık 23.5°C olarak tahmin edilmektedir. Yeşilyurt ilçesinde hava kapalı, sıcaklık 18.8°C öngörülmektedir.

30 Ekim Perşembe'den itibaren hava koşullarında belirgin bir değişim beklenmektedir. Sıcaklıkların düşmesi, yağışların artması olasıdır. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali de bulunmaktadır.

Bu ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların düşmesi kalın giysiler giymeyi gerektirir. Uygun ısınma sistemleri kullanmak da önemlidir. Yağışların artması nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Su baskınlarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali nedeniyle ekipman hazır bulundurulmalıdır. Kar lastiği ve zincir gibi malzemeler bulundurulmalıdır. Gribal enfeksiyonların artabileceği bu dönemde hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmelidir.