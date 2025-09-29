HABER

Malatya 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Malatya'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 28°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklık ise 14°C olarak belirlenecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Eylül Salı günü yüksek sıcaklık 25°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü ise 24°C'lik yüksek sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkatli olmak önem taşıyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Günün en sıcak saatleri 11:00 ile 16:00 arasındadır. Bol su tüketmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Rüzgar hızı orta seviyelerde kalacak. Açık hava etkinliği planlayanlar rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Bu koşullara uygun planlama yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

