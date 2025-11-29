HABER

Malatya 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah 2-3°C sıcaklıkla başlayacak. Gün boyunca 7-11°C arasında değişecek hava, kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %76-91 düzeyinde dikkat çekerken, rüzgar hızı 6-7 km/s civarında ölçülecek. Takip eden günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Özellikle yağmur ve çisenti beklenirken, soğuk havalara karşı önlemler almak büyük önem taşıyor.

Cansu Akalp

Malatya'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2-3°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 7-11°C arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %76-91 arasında olacak. Rüzgar hızı 6-7 km/s civarında ölçülecek. Gün doğumu 07:24'te, gün batımı 17:08'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde tahmin edilmektedir. 30 Kasım Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 1 Aralık Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. 2 Aralık Salı günü güneşli geçmesi öngörülüyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 4 Aralık Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. 5 Aralık Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava kabul edilecek.

Sıcaklık değerleri günlere göre değişiyor. 30 Kasım'da sıcaklık 4-8°C aralığında. 1 Aralık'ta sıcaklık 2-10°C olarak tahmin ediliyor. 2 Aralık'ta 0-10°C, 3 Aralık'ta 0-8°C, 4 Aralık'ta 1-8°C, 5 Aralık'ta ise 6-10°C arasında sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuklara karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için uygun kıyafetler ve şemsiyeler kullanmalısınız. Trafik kazalarını önlemek adına dikkatli sürüş yapmalısınız. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve güvenliğiniz açısından önemlidir.

hava durumu Malatya
