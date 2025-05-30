Malatya 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava koşulları değişecek. Gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 10°C'ye düşecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Hafta sonu hava koşulları daha elverişli olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. 1 Haziran Pazar günü de benzer koşullar devam edecek. Hava güneşli ve sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. 2 Haziran Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak.

Bu dönemde, 30 Mayıs'ta beklenen yağışlı hava nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında su geçirmez giysiler ve şemsiyeler bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların ani bastırabileceğini göz önünde bulundurarak, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ayrıca planlarınıza esneklik katmanız da önemli. Hafta sonu için planlanan açık hava etkinlikleri için güneş koruyucu ürünler ve bol su tüketimi gibi önlemler almanız faydalı olacaktır.