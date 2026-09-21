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Adana depremi sonrası Osman Bektaş’tan 'Savrun Fayı' uyarısı: "Tehlike bitmiş değil"

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı geldi. Savrun Fayı'nı işaret eden Bektaş, "Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir" ifadelerini kullandı.

Adana depremi sonrası Osman Bektaş’tan 'Savrun Fayı' uyarısı: "Tehlike bitmiş değil"
Devrim Karadağ

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bu sabah saat 04.00 sıralarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından açıklama yapan AFAD bölgede olumsuz bir durumun kaydedilmediğini bildirirken, uzaman isimden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"DEPREM TEHLİKESİ BİTMİŞ DEĞİL"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki deprem riski ve Savrun Fayı’nın mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Adana depremi sonrası Osman Bektaş’tan Savrun Fayı uyarısı: "Tehlike bitmiş değil" 1

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında bloğun doğu ve kuzey sınırındaki ana fayların kırıldığını hatırlatan Bektaş, batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadığını belirtti. Fayın ne ölçüde kilitli olduğuna dair belirsizliklerin sürdüğünü söyleyen Bektaş, "Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir" dedi.

Adana depremi sonrası Osman Bektaş’tan Savrun Fayı uyarısı: "Tehlike bitmiş değil" 2

"2023’TEN BERİ HÂLÂ HAREKET EDİYOR"

Bektaş'ın açıklaması şu şekilde:

2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı.

Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023’ten beri hâlâ hareket ediyor.

Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor. Bu nedenle Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir.

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Fayın mekanik özellikleri bilinmeden (ne kadar kilitli, deprem mi üretiyor, ne kadar sürünerek enerji harcıyor) Adana için “büyük deprem olacak” demek de “tehlike geçti” demek de doğru değildir.

Geçmiş olsun.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana
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