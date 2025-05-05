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Malatya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu merak ediliyor. Malatya'da hava durumu yağmurlu olacak.

Malatya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklıklar artan bulutlarla birlikte 22°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C'ye düşecek. Bu durum, tarım faaliyetleri ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilir.

6 Mayıs Salı günü 24°C'ye ulaşan sıcaklıklarla güneşli bir hava bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü hava, 24°C'ye kadar yükselecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 8 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. 9 Mayıs Cuma günü 24°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Malatya'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları 18.5°C, ortalama düşük sıcaklıkları 12.5°C ve ortalama yüksek sıcaklıkları 23.9°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı 69 mm olup, yağmurlu gün sayısı 9'dur. Nem oranı ise %42 civarındadır.

Bu hava koşulları, tarım sektöründe çalışanlar için önemlidir. Yağmurlu günlerde toprak nemi artar. Böylece bitkilerin su ihtiyacı karşılanabilir. Ancak aşırı yağışlar erozyon riskini artırabilir. Güneşli günlerde sulama ihtiyacı fazlalaşır. Su kaynaklarının verimli kullanılması bu dönemde önemlidir.

Sıcaklıkların 28°C'ye kadar yükselmesi, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Böylece güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da sağlık açısından önemlidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları beklenmektedir. Tarım ve açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önerilir. Gerekli önlemleri almaları da önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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