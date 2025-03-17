HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Malatya beyaz gelinliğini giydi

Malatya beyaz gelinliğini giydi

17.03.2025 16:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kayısı başkenti Malatya'da, baharın gelişiyle birlikte kayısı ağaçları çiçek açarak beyaza büründü. Görsel şölen sunan çiçekler, kentin dört bir yanında kartpostallık manzaralar oluştururken üreticiler için kritik bir döneme girildi.

Malatya beyaz gelinliğini giydi

Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açarak beyaza büründü, görsel şölenin merkezi ise özellikle Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçeleriyle sınırlı kalmadı. Şimdi de Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde kayısı ağaçları tamamen çiçek açarak bu görsel güzelliğe katıldı.

Malatya'nın 6 milyon kayısı ağacının bulunduğu toprakları, bu yıl da görsel bir şölen sunuyor. Battalgazi ve Yeşilyurt'taki kayısı bahçeleri, beyaz çiçekleriyle adeta birer tabloyu andırırken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bu muazzam manzarayı ölümsüzleştirmek için bahçelere akın etti. Dron ile havadan çekilen görüntüler, ilçelerin beyaza bürünmüş olduğunu gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Mart itibarıyla hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ve orta ile yer yer kuvvetli zirai don beklendiğini açıklaması, Malatya'da kayısı üreticisini endişelendirdi. Çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarının dona maruz kalması halinde ciddi rekolte kayıplarının yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, zirai don riskine karşı üreticilere çeşitli önlemler alınması gerektiğini hatırlatırken Malatya'da geçmiş yıllarda meydana gelen zirai don olayları, üreticilere büyük ekonomik kayıplar yaşatmıştı. Özellikle 2014 ve 2022 yıllarında yaşanan don olayları nedeniyle kayısı rekoltesi ciddi oranda düşmüş, bu durum hem üreticileri hem de ihracatı olumsuz etkilemişti.

Üreticiler, benzer bir kaybın yaşanmaması için hava sıcaklıklarını yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde don riskinin kayısı üretimine etkisinin netleşmesi beklenirken, çiftçilerin tedirgin bekleyişi sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bakan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti! "Atılabilecek adımları ele aldık"Bakan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti! "Atılabilecek adımları ele aldık"
Sosyal medyada gündem oldu: "Ben buna ceza yazmazsam..."Sosyal medyada gündem oldu: "Ben buna ceza yazmazsam..."
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Medyaya Gezi Parkı soruşturması! Kanal D de var...

Medyaya Gezi Parkı soruşturması! Kanal D de var...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.