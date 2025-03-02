Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er konteyner kent ziyaretini paylaştı! "Dualarınız en büyük sermayemiz"

Malatya 6 Şubat'ta yaşanan felaketin yaralarını sarmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konteyner kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sami Er, ziyaret ettiği vatandaşları sosyal medya hesabından paylaştı.

Evlerin hızlı hızlı yapıldığını söyleyen Sami Er, "Hızlı hızlı yapılıyor. Güçlü bir liderimiz var. Biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Malatyamız toparlanıyor inşallah" diye konuştu.

İşte Er'in paylaşımı;

"Bağcılar Konteyner Kentte ziyaret ettiğimiz Hasan Mercan amcamız ve Medine teyzemiz dualarıyla gönlümüzü mest ettiler.

Varlığın da, yokluğun da bir imtihan olduğu bilmek, nimetin sahibi olan Rabbimize hamd etmek, şükretmek ve bu nimetlerin ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etmek ne büyük bir erdem. Bu dualar omuzlarımızdaki sorumluluğumuzu artırıyor. Rabbim bizleri mahçup etmesin. Milletimize, memleketimize hizmetlerde muvaffak kılsın. Dualarınız en büyük sermayemiz, en büyük motivasyonumuz."