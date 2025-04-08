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Malatya'da 2 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da 2 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda D.K.'nin iş yeri önünde bulunan çapa makinesinin çalınmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştiren H.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. H.Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Cevherizade Mahallesi'nde meydana gelen ikinci olayda ise M.B.'nin park halindeki aracından 1 adet laptop bilgisayar,1 adet elektronik tablet, 1 adet sırt çantası, 2 adet cüzdan içerisinde 2 bin 800 TL, 7 Dolar, 40 Euro, 5 Sudi Riyali döviz, 7 adet elektronik malzemenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma yapan ekipler olayın zanlısı B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. B.A.'nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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