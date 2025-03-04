HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da 4 araçlık zincirleme kaza! 1 yaralı

Malatya'da 4 araçlık zincirleme kaza! 1 yaralı

04.03.2025 09:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da 4 araçlık zincirleme kaza! 1 yaralı

Kaza, 20.00 sıralarında İnönü caddesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden gelen A.A. idaresindeki 44 PN 142 plakalı Fiat marka otomobil, H.İ.T. yönetimindeki 44 AEZ 707 plakalı hafif ticari araç ve O.A.'nın kullandığı 01 BA 567 plakalı Toyota marka otomobil ile S.A. idaresindeki 01 ALZ 856 plakalı Honda marka araç çarpıştı. Kazada, A.S.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Tunceli'de kar etkili oldu: Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalıTunceli'de kar etkili oldu: Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalı
O ilde eğitime bir gün ara verildiO ilde eğitime bir gün ara verildi
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!

DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Polat Alemdar'ın sağ koluydu... Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle gündemde

Polat Alemdar'ın sağ koluydu... Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle gündemde

G.Saray karıştı, Okan Buruk çıldırdı! "Seni gözüm görmesin"

G.Saray karıştı, Okan Buruk çıldırdı! "Seni gözüm görmesin"

ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.