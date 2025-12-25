HABER

Malatya'da 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı. 2 sanık 17 yıl 6 ay, 2 sanık ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılrken, 2 sanık hakkında da beraat kararı verildi.

Malatya'da 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan ve 2. Ordu Karargahı karşısındaki Hakimbey Apartmanı yıkılmış, enkaz altında kalan 78 kişi hayatını kaybetmişti.

"TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA"

Apartmanın yıkılmasına ilişkin açılan davada, projede ve yapım sürecinde görev aldıkları belirtilen teknik sorumlular ile belediye personelleri "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılandı. Davanın karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Malatya da 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası 1

Duruşmada bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla hazır bulunurken, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları salonda yer aldı. Mağdur yakınları, binanın Elazığ depremi sonrası hasarlı olduğuna dair dilekçelerin dikkate alınmadığını, ilgili kurum yetkilileri hakkında soruşturma yapılmamasının eksik yargılama olduğunu ileri sürdü.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE 78 KİŞİ HAKİMBEY APARTMANINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sanık avukatları ise binanın Elazığ depreminde hasar gördüğünü, buna rağmen gerekli incelemelerin yapılmadığını ve ilgili kurumların mahkemeye yeterli belge sunmadığını savundu.

Malatya da 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası 2

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanıklardan B.Y. ve A.Y.'ye 17 yıl 6 ay, M.B. ve A.Ö.'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Mahkeme, ceza alan sanıklar hakkında tutuksuz yargılama şartlarının devamına adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına da hükmetti.

(İHA)

25 Aralık 2025
25 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya dava
En Çok Aranan Haberler

