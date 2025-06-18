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Malatya’da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekilecek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen deprem konutları ve iş yerlerine ilişkin kura çekimleri, 19 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.

Malatya’da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekilecek
Çiğdem Sevinç

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen deprem konutları ve iş yerlerine ilişkin kura çekimleri, 19 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Kura süreci 30 Haziran’a kadar devam edecek.

Kura çekimlerinin açılışı, Kahramanmaraş il merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Çekilişler, AFAD Başkanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla vatandaşlara ulaştırılacak.

MALATYA’DA 8 BİN 65 KONUT VE BİN 97 İŞ YERİ İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Malatya genelinde 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapılacak. Süreç, 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak ve 30 Haziran 2025’te sona erecek. Kura çekimi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 2. Etap 2. Bölge’de gerçekleştirilecek. Malatya Valisi Seddar Yavuz, kura törenine canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

Konut ve iş yeri kuraları; Arguvan, Battalgazi, Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde yapılacak. Kırsal konut projelerine ilişkin kuralar ise Akçadağ, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde gerçekleştirilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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