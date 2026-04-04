Malatya'da düğün salonundaki cinayette karar

Malatya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği düğün salonu cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda 2024 Haziran ayında meydana gelen cinayetle ilgili kararını açıkladı. Olayda, aralarında husumet bulunan,i ki akraba aile fertleri arasında çıkan tartışmada R.K., tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, 53 yaşındaki ağabey A.K. olay yerinde, askeri personel olduğu belirtilen yeğen A.K. (32) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme, R.K.'ya ağabeyini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yeğenini öldürmekten müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası zanlının tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

