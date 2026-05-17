Putin, Transdinyester sakinlerine Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınma sürecini kolaylaştıran kararname imzaladı.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, Transdinyester sakinlerine Rus vatandaşlığı verilme süreci kolaylaştı.

Karar gereği, Transdinyester'de sürekli ikamet eden, 18 yaşını dolduran yabancı uyruklu vatandaşlar, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

PUTİN İMZALADI, RUS VATANDAŞLIĞI VERİLMESİ KOLAYLAŞTI

Söz konusu karar, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk doğrultusunda kabul edildi.

MOLDOVA'DAN KARARA TEPKİ

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptığı açıklamada, Putin'in kararına tepki verdi.

Putin'in Moldova'yı korkutmaya çalıştığını belirten Sandu, "Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından (Transdinyester) bölgedeki sakinlerin birçoğu, kendilerini güvende hissetmek için Moldova vatandaşlığına sahip oldu." ifadelerini kullandı.

MOLDOVA'DAKİ TRANSDİNYESTER MESELESİ

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te AGİT bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde, Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve AB temsilcileri yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

