Malatya'da feci kaza! Kontrolden çıktı, karşı şeride geçti: Kamyonete çarparak durabildi

Kaza, 08.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E.K. otomobil, kontrolden çıkıp B.T. idaresindeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek N.E.'nin kullandığı kamyonete çarptı.

Kazada E.K., H.K. ve N.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)