Malatya'da feci kaza! Refüje çarparak ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Talha Taş'ın kullandığı 44 HL 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ ÖLÜ DİĞERİ YARALI

Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği, yanındaki İ.Ç.'nin de yaralandığı belirlendi. İ.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Talha Taş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)