Malatya'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'da kontrolden çıkan kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Darıpınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 27 APA 929 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan S.K.'nın kullandığı 34 SY 0719 plakalı hafif ticari araç ile seyyar kayısı tezgahına çarptı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, yol kenarındaki aracın sürücüsü ile görüşen Mehmet Özer olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü S.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralı S.K. hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybeden Mehmet Özer'in cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

