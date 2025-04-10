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Malatya'da gençlerin arasındaki kavga kanlı bitti! Suç aletiyle birlikte yakalandı: 1 yaralı

Malatya'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da gençlerin arasındaki kavga kanlı bitti! Suç aletiyle birlikte yakalandı: 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 21.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir iş yerinde husumetli 20'li yaşlardaki G.G. ile Y.G. ve B.B.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, G.G. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Olaya karışan Y.G. ile B.B.U.'nun suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga
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