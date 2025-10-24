HABER

Malatya'da gölette dehşet: Pikniğe giden öğrenciler fark etti!

Malatya'da pikniğe giden bir grup öğrenci karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Öğrenciler, Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki gölette kadına ait cansız beden buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere, göre boş derslerini değerlendirmek isteyen bir grup öğrenci piknik yapmak için bölgeye gitti.Gölet çevresinde vakit geçiren öğrenciler, su yüzeyinde hareketsiz haldeki kadını fark etti.

GÖLETTE KADIN CESEDİ

Malatya da gölette dehşet: Pikniğe giden öğrenciler fark etti! 1

Durumu kontrol etmek için suya giren öğrenciler şahsı kıyıya çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BANKTA ÇANTASI BULUNDU

Malatya da gölette dehşet: Pikniğe giden öğrenciler fark etti! 2

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede bir bank üzerinde kadın çantası buldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya da gölette dehşet: Pikniğe giden öğrenciler fark etti! 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA

