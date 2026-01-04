Malatya’da Gürpınar Şelalesi buz tuttu

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Darende ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Günpınar Şelalesi bölgedeki hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesi sonucu kısmen donarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Donan şelaleyi görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret ederek kısmen buz tutan şelalenin ortaya çıkardığı görsel şöleni hayranlıkla izledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır