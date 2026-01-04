HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya’da Gürpınar Şelalesi buz tuttu

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Gürpınar Şelalesi, soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Malatya’da Gürpınar Şelalesi buz tuttu

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Darende ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Günpınar Şelalesi bölgedeki hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesi sonucu kısmen donarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Donan şelaleyi görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret ederek kısmen buz tutan şelalenin ortaya çıkardığı görsel şöleni hayranlıkla izledi.

Malatya’da Gürpınar Şelalesi buz tuttu 1

Malatya’da Gürpınar Şelalesi buz tuttu 2

Malatya’da Gürpınar Şelalesi buz tuttu 3

Malatya’da Gürpınar Şelalesi buz tuttu 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da evinde yangın çıkan kadın yaralandıKonya'da evinde yangın çıkan kadın yaralandı
Yaşlı adam evinde ölü bulunduYaşlı adam evinde ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.