Malatya'da hakem, antrenöre kafa attı, arbede yaşandı! O ismin oğlu çıktı

Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı. Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi.
Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.
Malatya'da okullar arası tekvando turnuvasında hakem tartıştığı antrenöre kafa attı— Mynet (@mynet) March 15, 2025
Hakemin, Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi pic.twitter.com/TgsD56mWof
Kaynak: DHA
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