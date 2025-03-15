Malatya'da hakem, antrenöre kafa attı, arbede yaşandı! O ismin oğlu çıktı

Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı. Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi.

İDARİ CEZA VERİLDİ

Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.

Malatya'da okullar arası tekvando turnuvasında hakem tartıştığı antrenöre kafa attı



Hakemin, Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi pic.twitter.com/TgsD56mWof — Mynet (@mynet) March 15, 2025

Kaynak: DHA

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