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Malatya'da hakem, antrenöre kafa attı, arbede yaşandı! O ismin oğlu çıktı

15.03.2025 17:23
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Malatya'da okullar arası tekvando turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı. Çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi. Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.

Malatya'da hakem, antrenöre kafa attı, arbede yaşandı! O ismin oğlu çıktı

Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı. Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi.

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İDARİ CEZA VERİLDİ

Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

15 Mart 2025
15 Mart 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga
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