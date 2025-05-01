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Malatya'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Malatya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Malatya, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Malatya'da bugün hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Malatya'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Malatya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Malatya'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece ise 10°C civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Genellikle gündüz 18.5°C, gece 12.5°C sıcaklıklarıyla uyumludur.

2 Mayıs Cuma günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 7°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü benzer yağışlı koşullar devam edecek. 4 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. 5 Mayıs Pazartesi günü de muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece ise 9°C civarında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 13°C olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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