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Malatya'da hava durumu nasıl olacak? Malatya 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Malatya 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Malatya'da hava durumu güneşli olacak.

Malatya'da hava durumu nasıl olacak? Malatya 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Malatya'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık, artan bulutlarla birlikte 25°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik bahar havasını yansıtıyor. 9 Mayıs Cuma günü çok bulutlu ve 26°C, 10 Mayıs Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli ve 28°C sıcaklıklar bekleniyor.

Malatya'nın Mayıs ayı, ortalama 18.5°C sıcaklıkla karakterizedir. Sıcaklıklar, 12.5°C ile 23.9°C arasında değişiyor. Yağış miktarı ise 69 mm'dir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 9'dur. Nem oranı %42 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Malatya'da ılıman ve hafif yağışlı geçtiğini gösteriyor.

Bahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ani yağışlar veya sıcaklık dalgalanmaları, hazırlıksız yakalanmaya neden olabilir. Bu dönemde kat kat giyinmek, yanınızda hafif bir yağmurluk bulundurmak hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumak açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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