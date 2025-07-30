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Malatya’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Melih Kadir Yılmaz

Kaza saat 21.15 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan D.M. (59) yönetimindeki araç, Yeşiltaş köy yolundan anayola çıkan T.Y. (35) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Malatya’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı 1

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada T.Y. (35), M.Y. (32) F.R. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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