Malatya'da inşaatta düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beyrut Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta alçı ustası olarak çalışan Ali K. (44) mesai bitimi sonrası arkadaşları tarafından merdiven boşluğunda kanlar içerisinde hareketsiz halde bulundu.

AĞIR YARALI İŞÇİ HASTANEDE HAYATIN KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz işçi, kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

