HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya'da inşaatta düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'da bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki alçı ustası, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da inşaatta düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beyrut Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta alçı ustası olarak çalışan Ali K. (44) mesai bitimi sonrası arkadaşları tarafından merdiven boşluğunda kanlar içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Malatya da inşaatta düşen işçi hayatını kaybetti 1

AĞIR YARALI İŞÇİ HASTANEDE HAYATIN KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz işçi, kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya da inşaatta düşen işçi hayatını kaybetti 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

07 Kasım 2025
07 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavşağa aşırı hızla giren tır otomobile çarptı: 1 ölüKavşağa aşırı hızla giren tır otomobile çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan iş makinası şarampole devrildi: 1 yaralıKontrolden çıkan iş makinası şarampole devrildi: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Malatya İnşaat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü

Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.